MSB duyurdu! Teğmenler için karar günü: Kılıçlı yemin töreni gündeme oturmuştu

30 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:01

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin töreni nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen ve 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci tamamlandı. Kararın, milli savunma bakanlığı ve kara kuvvetleri komutanlığı onayına sunulmasının ardından bugün açıklanması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin töreni nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen ve 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci tamamlandığı belirtilen açıklamada, "16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik.

Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DE SON DURUM

Esad rejiminden kurtularak özgürlüğüne kavuşan Suriye ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Aktürk, "Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık.

Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargâhımızdan Suriye’ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir.

Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir.”

F-16 VE EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

F-16 ve Eurofighter tedarikinde son durumuna ilişkin ise şu bilgiler verildi: “Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimiz ile bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz.

F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir.”