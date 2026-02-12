Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

MSB'den gemi satış iddialarına ilişkin açıklama! 'İnşa ve teslimat takvimini içeren hüküm yok'

Milli Savunma Bakanlığı, TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında DIMDEX-2026’da iki adet İstif sınıfı fırkateyn inşasına yönelik imzalanan mutabakat hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, mutabakatın kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermediği bildirildi.

MSB'den gemi satış iddialarına ilişkin açıklama! 'İnşa ve teslimat takvimini içeren hüküm yok'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
11:59
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
12:02

Milli Savunma Bakanlığı, TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı hakkında değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir" ifadeleri yer aldı.

MSB'den gemi satış iddialarına ilişkin açıklama! 'İnşa ve teslimat takvimini içeren hüküm yok'

"KESİNLEŞMİŞ BİR ANLAŞMA DEĞİL"

Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki ve bölgemizdeki her türlü gelişmeyi takip etmekte, değerlendirmekte ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapmaktadır.
Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da; Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır.

MSB'den gemi satış iddialarına ilişkin açıklama! 'İnşa ve teslimat takvimini içeren hüküm yok'

Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir.

Katar’da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır.

Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir.
Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta; bu doğrultuda atılan her adım; askerî ihtiyaçlar, millî çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda, titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır.

ORDU SAHİLİNDE BULUNAN İHA

10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu’da sahilde bir İHA bulunması üzerine ⁠1 SAS timi, 11 Şubat 2026’da bölgeye intikale ettirilmiştir.
Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya’ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzerine Ünye Emniyet Md.lüğü’ne teslim edilmiştir.

MSB'den gemi satış iddialarına ilişkin açıklama! 'İnşa ve teslimat takvimini içeren hüküm yok'
ETİKETLER
#Gündem
