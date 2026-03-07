Kademeli planlar devrede! MSB'den KKTC kararı: F-16 uçaklarıyla ilgili son gelişme duyuruldu

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş 8. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından son dakika açıklaması geldi. MSB yaptığı açıklamada kademeli planlamaların devreye alındığını bildirdi. Bu kapsamda F-16 savaş uçaklarının KKTC'ye konuşlandırılmasının değerlendirmeye alındığı bildirildi.

F-16'LARIN KKTC'YE KONUŞLANMASI GÜNDEMDE

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, 'Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir.' denildi.

