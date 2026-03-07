Trafikte o dönem kapandı! Artık 1 km bile fark ettirecek: Hız limitleri ve cezalar güncellendi! İşte yeni ceza listesi...

Kategoriler
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan devrim niteliğindeki değişiklikle, hız ihlallerine yönelik yaptırımlar tamamen yenilendi. Artık yüzdelik dilimler değil, aşılan kilometreler konuşacak.
TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanunla birlikte, Türkiye genelinde trafik denetimlerinde milat kabul edilecek bir sürece girildi. 27 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, hız sınırını aşan sürücülere ağır yaptırımlar getirirken, ehliyete el koyma sürelerini de yeniden belirledi.
Eski sistemdeki karmaşık yüzdelik hesaplamalar rafa kalktı. Yeni dönemde sürücüler, sınırı kaç kilometre aştıklarına göre 2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar uzanan 9 farklı kademede ceza ödeyecek.
Şehir içi yollarda tolerans sınırı 6 km/saat olarak belirlendi:
Şehirler arası yollarda ceza sınırı 11 km/saat aşımıyla başlıyor:
Yeni düzenlemeye göre ihlal başlangıç noktaları şu şekilde örneklendirildi:
Şehir içinde; 50 km hız sınırı olan bir yolda 56 km/saat hıza ulaştığınız an ceza kesilecek.
Şehir dışında; 90 km hız sınırı olan bir yolda 101 km/saat, otoyollarda (130 km sınır) ise 141 km/saat hıza ulaşıldığında ihlal süreci başlayacak.
Hız sınırını yüksek oranlarda aşarak ehliyeti alınan sürücülerin belgesini geri alabilmesi için kesilen tüm trafik cezalarını tamamen ödemiş olması şart koşuluyor. Ayrıca, bir yıl içinde 5 kez ehliyetine el konulan sürücüler; psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmek zorunda kalacak.
Radar cihazlarını önceden tespit eden veya sürücüyü uyaran cihazlara yönelik cezalar ise caydırıcı düzeye çekildi. Bu cihazları imal veya ithal edenlere 370 bin TL ve aracında bulunduranlara 185 bin TL idari para cezası uygulanacak ve cihazlara el konulacak.