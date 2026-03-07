Trafikte o dönem kapandı! Artık 1 km bile fark ettirecek: Hız limitleri ve cezalar güncellendi! İşte yeni ceza listesi...

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan devrim niteliğindeki değişiklikle, hız ihlallerine yönelik yaptırımlar tamamen yenilendi. Artık yüzdelik dilimler değil, aşılan kilometreler konuşacak.

TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanunla birlikte, Türkiye genelinde trafik denetimlerinde milat kabul edilecek bir sürece girildi. 27 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, hız sınırını aşan sürücülere ağır yaptırımlar getirirken, ehliyete el koyma sürelerini de yeniden belirledi.

CEZA SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞTİ: ARTIK 9 KADEME VAR!

Eski sistemdeki karmaşık yüzdelik hesaplamalar rafa kalktı. Yeni dönemde sürücüler, sınırı kaç kilometre aştıklarına göre 2 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar uzanan 9 farklı kademede ceza ödeyecek.

ŞEHİR İÇİ (YERLEŞİM YERİ) HIZ İHLALİ CEZALARI

Şehir içi yollarda tolerans sınırı 6 km/saat olarak belirlendi:

6 - 10 km/sa aşım: 2.000 TL

2.000 TL 11 - 15 km/sa aşım: 4.000 TL

4.000 TL 16 - 20 km/sa aşım: 6.000 TL

6.000 TL 21 - 25 km/sa aşım: 8.000 TL

8.000 TL 26 - 35 km/sa aşım: 12.000 TL

12.000 TL 36 - 45 km/sa aşım: 15.000 TL

15.000 TL 46 - 55 km/sa aşım: 20.000 TL + 30 Gün Ehliyete El Koyma

20.000 TL + 56 - 65 km/sa aşım: 25.000 TL + 60 Gün Ehliyete El Koyma

25.000 TL + 66 km/sa ve üzeri aşım: 30.000 TL + 90 Gün Ehliyete El Koyma

ŞEHİR DIŞI (YERLEŞİM YERİ DIŞI) HIZ İHLALİ CEZALARI

Şehirler arası yollarda ceza sınırı 11 km/saat aşımıyla başlıyor:

11 - 15 km/sa aşım: 2.000 TL

2.000 TL 16 - 20 km/sa aşım: 4.000 TL

4.000 TL 21 - 30 km/sa aşım: 8.000 TL

8.000 TL 51 - 60 km/sa aşım: 20.000 TL + 30 Gün Ehliyete El Koyma

20.000 TL + 71 km/sa ve üzeri aşım: 30.000 TL + 90 Gün Ehliyete El Koyma

HANGİ HIZDA CEZA YERİM?

Yeni düzenlemeye göre ihlal başlangıç noktaları şu şekilde örneklendirildi:

Şehir içinde; 50 km hız sınırı olan bir yolda 56 km/saat hıza ulaştığınız an ceza kesilecek.

Şehir dışında; 90 km hız sınırı olan bir yolda 101 km/saat, otoyollarda (130 km sınır) ise 141 km/saat hıza ulaşıldığında ihlal süreci başlayacak.

EHLİYETİ GERİ ALMAK KOLAY OLMAYACAK!

Hız sınırını yüksek oranlarda aşarak ehliyeti alınan sürücülerin belgesini geri alabilmesi için kesilen tüm trafik cezalarını tamamen ödemiş olması şart koşuluyor. Ayrıca, bir yıl içinde 5 kez ehliyetine el konulan sürücüler; psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmek zorunda kalacak.

RADAR TESPİT CİHAZLARINA GEÇİT YOK

Radar cihazlarını önceden tespit eden veya sürücüyü uyaran cihazlara yönelik cezalar ise caydırıcı düzeye çekildi. Bu cihazları imal veya ithal edenlere 370 bin TL ve aracında bulunduranlara 185 bin TL idari para cezası uygulanacak ve cihazlara el konulacak.