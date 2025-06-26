MSB kaynaklarından İran-İsrail açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından, İran ve İsrail arasındaki ateşkese ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ateşkesin eksiksiz uygulanması ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından; terörle mücadele, bölgesel ve küresel gelişmeler, İsrail ve İran arasındaki ateşkes, NATO zirvesi ve savunma harcamaları, Suriye'de kiliseye gerçekleşen terör saldırı ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.

Ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin sorular üzerine değerlendirmelerde bulunan MSB kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

“İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır. İran’ın nükleer programına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Nükleer tesislerin hedef alınması ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntı bölge ülkeleri için hayati risktir. Taraflar arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin MSB kaynakları, “Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir" ifadeleri kullandı.

NATO ZİRVESİ VE SAVUNMA HARCAMALARI

Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen Savunma Harcamaları ile ilgili sorular üzerine ise MSB kaynakları şunları söyledi:

“Türkiye Savunma Harcamaları Taahhüdü kapsamında, yüzde 2’lik hedef kriterinin üzerindedir. İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekât ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz.

"ÇELİK KUBBE'Yİ TÜM ÜLKEMİZE YAYMAYI PLANLIYORUZ"

Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Vaşington Anlaşmasının 3’üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir"