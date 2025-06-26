Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

MSB kaynaklarından İran-İsrail açıklaması! "Kalıcı ateşkes sağlanmalı"

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından, İran ve İsrail arasındaki ateşkese ilişkin bir açıklama yapıldı. İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, ateşkesin eksiksiz uygulanması ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MSB kaynaklarından İran-İsrail açıklaması!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 11:58

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından; terörle mücadele, bölgesel ve küresel gelişmeler, İsrail ve İran arasındaki ateşkes, NATO zirvesi ve savunma harcamaları, Suriye'de kiliseye gerçekleşen terör saldırı ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

Ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin sorular üzerine değerlendirmelerde bulunan MSB kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:
“İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır. İran’ın nükleer programına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Nükleer tesislerin hedef alınması ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntı bölge ülkeleri için hayati risktir. Taraflar arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır"

MSB kaynaklarından İran-İsrail açıklaması! "Kalıcı ateşkes sağlanmalı"

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin MSB kaynakları, “Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir" ifadeleri kullandı.

MSB kaynaklarından İran-İsrail açıklaması! "Kalıcı ateşkes sağlanmalı"

NATO ZİRVESİ VE SAVUNMA HARCAMALARI

Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen Savunma Harcamaları ile ilgili sorular üzerine ise MSB kaynakları şunları söyledi:
“Türkiye Savunma Harcamaları Taahhüdü kapsamında, yüzde 2’lik hedef kriterinin üzerindedir. İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekât ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz.

MSB kaynaklarından İran-İsrail açıklaması! "Kalıcı ateşkes sağlanmalı"

"ÇELİK KUBBE'Yİ TÜM ÜLKEMİZE YAYMAYI PLANLIYORUZ"

Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Vaşington Anlaşmasının 3’üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
LGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin'den net cevap
Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetini kabul etti
Mesleki eğitim kökten değişecek! Üniversitelerde yeni dönem
Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması! 'İtiraz edenler şimdi teşekkür ediyor'
ETİKETLER
#pkk
#terörle mücadele
#nato
#İran-İsrail Çatışması
#Savunma Harcamaları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.