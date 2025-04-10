MSB'den açıklama! 'İsrail ile ilk teknik görüşme yapıldı'

MSB kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynakları, Türkiye ve İsrail arasında “Suriye’de çatışmasızlık” için bir temas olup olmadığına dair sorular üzerine şu ifadeleri kullandı;

“Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir.”

SURİYE’DEKİ SON DURUM

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son durum ve İsrail’in Suriye’ye ait üsleri vurmasına yönelik sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye olarak, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, savunma kapasitelerinin artırılması ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelelerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir. Türkiye’nin yegâne amacı Suriye’nin toprak bütünlüğünün, istikrar ve güvenliğinin sağlanması ile terörden temizlenmesine yardımcı olmaktır. Türkiye’nin bunu yapmaya niyeti, kapasitesi ve vizyonu vardır. Bu amaçla yapılan ve yapılacak tüm faaliyetler iki devlet arasında varılan mutabakat kapsamında, uluslararası hukuka uygun ve üçüncü ülkeleri hedef almadan icra edilmekte ve edilecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri gittiği her yere istikrar ve barış götürmektedir ve kendisine tehdit olmayan kimse için tehdit değildir. Buna karşın İsrail, çatışmacı dış politika anlayışı ile hareket ederek Türkiye’yi haksız ithamlarla hedef göstermektedir. Provokatif açıklamalarla da iki ülke arasında sözde bir tansiyon/gerilim varmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmaya, kafa karışıklığı yaratmaya çalışmaktadır.

İsrail’in hukuksuz eylemlerini örtbas etmek amacıyla seçtiği bu yolu daha fazla sürdürebilmesi mümkün değildir.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG’NİN HALEP VE TİŞRİN BARAJINDAN ÇEKİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Terör Örgütü SDG’nin Halep ve Tişrin Barajından çekildiğine yönelik sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Daha önce ifade ettiğimiz gibi Terör örgütü SDG’nin Suriye Hükümeti’yle yaptığı anlaşmanın sahaya yansımalarının önemli olduğunu ifade etmiştik. Bu kapsamda Terör örgütü SDG’nin Halep ve Tişrin Barajı’ndan çekilmesi ve Suriye Hükümetine devrine yönelik hususlar tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.”

GKRY’DE TÜRKİYE KARŞITI YENİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ KURULDUĞU HABERLERİ

Bakanlık kaynakları, GKRY’de Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurulduğuna dair haberlere ilişkin şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkına soykırım uygulayarak ENOSİS hedefiyle 01 Nisan 1955 tarihinde ilk eylemlerini gerçekleştiren ve Kıbrıs tarihine adını kanla yazdırmış olan EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle GKRY ve Yunanistan tarafından yayımlanan mesajlar ve yapılan kutlamalar, kurulduğu iddia edilen yeni terör örgütünün motivasyonunu göstermesi açısından önem taşımaktadır.

GKRY’de ve Yunanistan’da Türk düşmanlığının her geçen gün arttığı gözlemlenmekte; genç nesillere aileden başlayarak, okulda, kilisede, kışlada ENOSİS arzusunun verildiği ve Türk düşmanlığının körüklendiği görülmektedir. Bu gelişmeler Rum/Yunan zihniyetinin Kıbrıs politikasında geçmişten bugüne herhangi bir değişiklik olmadığını gözler önüne sermektedir.

Türkiye’nin Ada’da Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve KKTC’nin egemenliğine yönelik şiddet içeren herhangi bir eyleme izin vermeyeceği ve istenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır.”

YUNANİSTAN, GKRY VE İSRAİL ARASINDA DOĞU AKDENİZ’DE, DENİZ ALTINA KABLO DÖŞENMESİ KONUSU

Bakanlık kaynakları, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasnıda deniz altına kablo döşenmesiyle ilgili Navtex ilan edilmesine yönelik çalışma başlatıldığına dair haberlere ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülkedir. Türkiye’nin ve KKTC’nin bölgedeki varlığı gözetilmeden maksimalist talepler çerçevesinde Yunanistan, GKRY ile üçüncü taraflar tarafından planlanan ve ülkemizin rızası alınmadan deniz yetki alanlarımızdan geçmesi planlanan, fizibiletesi olmayan, yeterli kaynak tahsis edilmemiş ve tamamen tahrik amaçlı projelerin Doğu Akdeniz’de ısrarla sürdürülmeye çalışılması mümkün değildir."

"İSRAİL GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

İsrailli yetkililerin son açıklamaları ve kutsal mekânlardaki kışkırtıcı davranışları bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmaktadır.

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine yönelik saldırılarını durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir.

Kendisine yönelen bir tehdit veya saldırı bulunmadığı hâlde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provakasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail’in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır.

İsrail’i iyi komşuluk prensiplerine uygun hareket etmeye ve Suriye’nin istikrar ile güvenliğine katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Bölge güvenliğinin tesisi için; İsrail’in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise İsrail’in bu hukuksuzluğuna engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

"Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürmektedir.

Son iki haftada; Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 18 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı terörist teslim olmuş, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 209 şahıs yakalanmış, 4.043 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 555, Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.372, engellenen kişi sayısı da 21.358 olmuştur. Ayrıca son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram (9,9 kg) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."