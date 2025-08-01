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 | Özge Sönmez

MİT'ten çarpıcı rapor! Alarm sistemleri kurulmalı, sığınaklar inşa edilmeli

Milli İstihbarat Akademisi İsrail ve İran savaşı konulu bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda, "12 Gün Savaşı Ve Türkiye İçin Dersler" başlığı dikkat çekti. Dikkat çeken uyarılar arasında alarm sistemleri kurulmalı, büyük şehirlerde sığınaklar inşa edilmeli maddeleri yer aldı.

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MİT'ten çarpıcı rapor! Alarm sistemleri kurulmalı, sığınaklar inşa edilmeli
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 12:41

Milli İstihbarat Akademisi, ve arasında yaşanan odağına aldığı yeni bir rapor yayımladı.

"12 Gün Savaşı ve İçin Dersler" başlıklı raporda İsrail'in mutlak hava hakimiyetine sahip olduğu savaşın, çok katmanlı sisteminin önemini ortaya koyduğuna işaret edildi.

Raporda, "Başta güvenlik bürokrasisinin yerleşkeleri olmak üzere korunması gereken stratejik tesislerde, özellikle alçak hava sistemlerine özel önem verilmesi faydalı olacaktır." ifadesine yer verildi.

MİT'ten çarpıcı rapor! Alarm sistemleri kurulmalı, sığınaklar inşa edilmeli

O SALDIRILAR HATIRLATILDI

Akademi'nin raporunda İsrail'in devşirdiği ajanlarla İran topraklarında hem kritik tesislere hem de kritik isimlere dönük gerçekleştirdiği saldırılar da hatırlatıldı, ülke içinde siyasi ve toplumsal barış sorunları ve ekonomik şartların sızma faaliyetlerini kolaylaştırdığı vurgulandı.

SIĞINAKLAR İNŞA EDİLMELİ

Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda şu uyarıya yer verildi:

"Muhtemel hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri tesis edilmeli, stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde ulaşımı kolay kitlesel sığınaklar inşa edilmeli."

MİT'ten çarpıcı rapor! Alarm sistemleri kurulmalı, sığınaklar inşa edilmeli

"KARDEŞLİK DUYGUSU GÜÇLENDİRİLMELİ"

Raporda, "Türkiye bu çerçevede millî birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirmeli, ekonomik problemlerin yol açabileceği sorunlara yönelik önlemler geliştirmeli, 'Terörsüz Türkiye' gibi projelerle toplumsal uzlaşıyı kapsayıcı hâle getirmelidir." uyarısı yapıldı.

Raporda İran'ın uzun yıllardır konvansiyonel savunma ve saldırı sistemlerine yaptığı yatırımın İsrail'in elektronik harp destekli saldırılarda bertaraf edildiği tespiti de yapıldı.

MİT'ten çarpıcı rapor! Alarm sistemleri kurulmalı, sığınaklar inşa edilmeli

BALİSTİK VE HİPERSONİK FÜZELER KONUSUNA HIZ VERİLMELİ

Bu çerçevede Türk Savunma Sanayii'nin insansız sistemler ve elektronik harp teknolojilere ağırlık vermesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen hipersonik füzeleri engellemede tam başarı sağlayamadığı hatırlatılan raporda Türkiye'nin balistik ve hipersonik füzeler konusunda yatırımlara hız vermesi gerektiği vurgulandı.

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