Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yaşar Güler'in Katar'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yapıldı. Ziyaret kapsamında Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Güler'in, Katar'da görevli Mehmetçiklerle de bir araya geldiği aktarıldı.

HABERİN ÖZETİ MSB'den Eurofighter tedariki açıklaması Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar ziyareti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teşkilat yapısında yapılan planlamalar haberi özetlemektedir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'a ziyarette bulunarak Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında incelemeler yapmış ve Katar'da görevli askerlerle bir araya gelmiştir. Bakan Güler, Katar Emiri, Başbakanı ve Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel konular hakkında görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşın bölgeye etkileri değerlendirilmiş ve savunma sanayii başta olmak üzere iş birliği imkanları ele alınmıştır. Katar'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durum gözden geçirilmiştir. Harbin doğasındaki değişimler ve elde edilen tecrübeler doğrultusunda TSK'nın teşkilat yapısını güncelleme çalışmaları kapsamında komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yeni kurulacak komando tugaylarının güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır.

Bakanımız ayrıca Katar Emiri, Katar Başbakanı ve Katar Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmeler de gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Katar'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada görüşmelerde, tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durumun gözden geçirildiği aktarıldı.

EUROFIGHTER TEDARİĞİ

Görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgeye etkileri değerlendirilmiş; iki ülke arasında başta savunma sanayii olmak üzere iş birliği imkanları ele alındı. Katar'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durum gözden geçirildi.

KOMANDO TUGAYI SAYISININ ARTIRILMASI

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat yapısına ilişkin planlamalara değinilen açıklamada MSB, komando tugay sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız, harbin doğasında ve teknolojide meydana gelen değişimleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellemektedir. Bu çerçevede, komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının; mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır."