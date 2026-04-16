Kahramanmaraş dün tarihinin en acı günlerinden birini yaşadı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu, İsa Aras Mersinli adlı öğrencinin silahlı saldırısına uğradı. Toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayın yankıları sürerken, bu sabah okul çevresinde derin bir yas ve sessizlik vardı. Facianın yaşandığı okulda eğitim gören bir öğrenci, katil zanlısının kişilik özelliklerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Okul saldırısında 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin arkadaşından olay açıklama: 'Takıntılı, her gördüğünü yapan...'

HABERİN ÖZETİ Okul saldırısında 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin arkadaşından olay açıklama: 'Takıntılı, her gördüğünü yapan...' Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın, içine kapanık ve takıntılı bir yapıya sahip olduğu, kimseyle muhatap olmadığı belirtildi. Okulda neredeyse hiç arkadaşı olmayan saldırganın, yalnızca kendisine benzeyen bir kişiyle görüştüğü ifade edildi. Okul çevresinde eğitim-öğretime ara verilirken, bölge halkı ve veliler okul giriş çıkışlarındaki denetimlerin artırılmasını talep etti.

"İÇİNE KAPANIK VE TAKINTILI BİR YAPISI VARDI"

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen bir okul öğrencisi, saldırganın okul içindeki tavırlarını ve genel karakterini anlattı. Zanlının çevresine karşı mesafeli ancak bir o kadar da tehlikeli bir profil çizdiğini belirten öğrenci, şu ifadeleri kullandı: "Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan bir çocuktu. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. İçine kapanık biriydi ama yetmezmiş gibi herkese kurulan bir çocuktu."

"BU OKULA GÜVENLİK ŞART"

Saldırganın okulda neredeyse hiç arkadaşı olmadığını, yalnızca kendisine benzeyen bir kişiyle görüştüğünü dile getiren tanık öğrenci, okul yönetimindeki güvenlik zafiyetine de dikkat çekti. Yaşanan can kayıplarının ardından duyduğu üzüntüyü vurgulayarak yetkililere seslendi: "Kendisinin arkadaşı da yoktu okulda. Bir arkadaşı vardı, o da kendisi gibiydi. Bence bu okula bir güvenlik gerek. Çünkü öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu. Onca insanın çocuğu vefat etti, bu okula güvenlik şart."

Dün yaşanan bu ağır trajediyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bölge halkı ve veliler okul giriş çıkışlarındaki denetimlerin artırılması konusunda hemfikir. 10 canın yitip gittiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda eğitim-öğretime ara verilirken, olayın travmasını atlatmaya çalışan mahalle sakinleri adaletin yerini bulmasını bekliyor.