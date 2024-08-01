MSB'den Gazze mesajı: Derhal ve koşulsuz ateşkes

01 Ağustos 2024 12:02 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:19

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Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şura toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını hatırlattı.

Yüksek Askeri Şura kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını müteakiben açıklanacağını belirten Aktürk, kararların devlete, millete ve TSK'ya hayırlı olmasını diledi.

SON 1 HAFTADA 67 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyonlarını sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında uygun bir şekilde kararlılıkla geçekleştirdiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1588 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1588 teröristin, 770'inin Irak'ın kuzeyinde, 818'inin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Aktürk, ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik olarak 26 Temmuz'da gerçekleştirilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu hatırlatarak, "Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 mağara/tünel tespit etmiştir.

Tespit edilen mağara ve tüneller dahil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda el ve sis bombası, mayın, el yapımı patlayıcı havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

66 BİN 975 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir.

Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 24 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının tespit edildiğini hatırlatan Aktürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığını aktardı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlendiğini ve birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılacağını aktaran Aktürk, Bakan Güler'in, yarın ise Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşeceğini bildirdi.

Aktürk, İsrail'in, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına rağmen Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'İSRAİL BÖLGEMİZİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

"İsrail, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürmektedir.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır.

Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır.

İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."