MSB'den nefes kesen kurtarma operasyonu: Ege Denizi'ndeki bot faciasında 2 kişi helikopterle hayata tutundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Foça ile Karaburun ilçeleri arasında batan göçmen botundaki 2 kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ekiplerce kurtarıldığını duyurdu. Şiddetli fırtına ve yüksek dalgalara rağmen gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.

MSB'den nefes kesen kurtarma operasyonu: Ege Denizi'ndeki bot faciasında 2 kişi helikopterle hayata tutundu
(MSB), dün unsurlarınca ’de Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki 2 kazazedenin kurtarıldığını açıkladı.

HELİKOPTER DEV DALGALARIN ARASINA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda "Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

MSB'den nefes kesen kurtarma operasyonu: Ege Denizi'ndeki bot faciasında 2 kişi helikopterle hayata tutundu
ETİKETLER
#izmir
#milli savunma bakanlığı
#hava kuvvetleri komutanlığı
#Göçmen Botu
#Kazazede Kurtarma
#Gündem
