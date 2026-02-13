MSB'den nefes kesen kurtarma operasyonu: Ege Denizi'ndeki bot faciasında 2 kişi helikopterle hayata tutundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca İzmir’de Foça ile Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botundaki 2 kazazedenin kurtarıldığını açıkladı.

HELİKOPTER DEV DALGALARIN ARASINA İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda "Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.