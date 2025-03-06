MSB'den PKK'nın ateşkes açıklamasına net cevap: Müsaade edilmeyecek!

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından, terörsitbaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve fesih" çağrısına ateşkes cevabı veren PKK'ya net bir mesaj verildi. Ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı oluşturulmayqa çalışıldığına dikkat çeken MSB kaynakları, "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte, geçtiğimiz günlerde önemli bir dönüm noktasına geçildi. İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, gönderdiği mektupta PKK'ya seslenerek "Silah bırakın ve örgütü feshedin" dedi. PKK ise Öcalan'ın bu çağrısına ateşkes ile cevap verdi.

MSB'DEN PKK'A NET MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından, terörsitbaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve fesih" çağrısına PKK'nın ateşkes cevabı vermesiyle ilgili bir açıklama yapıldı. PKK'ya net bir mesaj veren MSB kaynakları yaptığı açıklamada, "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLARI TESLİM ETMELİLER!"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına dair sorular üzerine şunları söyledi;

“27 Şubat’ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.

"ATEŞKES GİBİ HUSULARLA KAFA KARIŞTIRIYORLAR"

Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

"ASLA GERİ DURULMAYACAK!"

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır”

ÖZGÜR ÖZEL'E DAVA AÇILDI MI?

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır"



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