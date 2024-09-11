Müge Anlı bile ne diyeceğini bilemedi! Para karşılığı kadınlarla birlikte olduğunu gülerek anlattı: "Çok yakışıklı değilim ama..."

11 Eylül 2024 11:41 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Programda eşi Leyla Eliş'i arayan Abdülhalim isimli kişi para karşılığında kadınlarla birlikte olduğunu gülerek anlatınca Müge Anlı bile şaştı kaldı. Programa para aldığı Seher ile birlikte katılan adamın her sözü şoke etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konu herkesin ağzını açık bıraktı. Eşinin evi terk ettiğini söyleyen Abdülhalim isimli konuk anlattıklarıyla Müge Anlı'yı bile şoke etti. Canlı yayında sosyal medyada tanıştığı kadınlardan para aldığını hatta bu paralarla geçimini sağladığını söyleyen Abdülhalim'in her sözü ayrı olay oldu. Müge Anlı ise programa Seher isimli kadınla katılan Abdülhalim'e hastanede tedavi olması gerektiğini söyledi.

"KADINLARIN ATTIĞI PARALARLA GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ"

Eşinin kendisini kıskanmadığını söyleyen adam, programa eşinin tek kıskandığı kadın olduğunu söyleyen Seher isimli kadınla birlikte katıldı. Kadınlardan aldığı paralarla faturalarını, market alışverişini yaptığını söyleyen Abdülhalim, "Ben seviyorum sosyal medyayı. Benim resmimi beğenen kadınlar bana mesaj atıyor. Dertleşiyoruz bana para atıyorlar. Yıllık izin alıp görüşüyorum. Ben de neden para verdiklerini anlamıyorum. Acaba kocalarıyla mutlu değiller mi? Ağıma genelde dul kadınlar düşüyor. Benim eşimin izni var. Eşim bana para gelsin diyordu. Kadınlar faturamı bile ödüyordu. Benim eşim Seherle görüştüğümü görünce 'al tepe tepe kullan' dedi hiç kıskanmadı. Bana kadınlar hep para verdi. Ben kendimi çok yakışıklı bulmam ama kadınlar öyle görüyor. Sayısını bilmediği kadar kadından yollanan paralarla evimi geçindiriyordum. Benim karım beni kıskansaydı ben de bunları yapmazdım" ifadelerini kullandı.

"KARISI BİR TEK BENDEN KISKANDI"

Abdülhalim'e para veren kadınlardan biri olan Seher ise "Ben Abdülhalim ile konuşurken karısı hiç konuşmadı. Kadın onu bir tek benden kıskandı. Birbirimize dertlerimizi anlatıyorduk, son olarak buraya kadar geldik. Ben evine de gittim ama karısı ilk önce kıskanmadı daha sonra kıskanmaya başladı" dedi.

SEVGİLİ OLDUKLARINI AÇIKLADI

Yayına bağlanan eş Leyla Eliş ise Seher ve Abdülhalim'in sevgili olduğunu söyledi. Abdülhalim'in kendisini dövüp işkence ettiğini söyleyen kadın geri dönmek istemediğini belirtti.