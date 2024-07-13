Muğla'da tur otobüsü dehşeti: Çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:36
Muğla'nın Ula ilçesinde, freni boşalan bir tur otobüsü dehşet saçtı. Can pazarının yaşandığı kazada 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Can pazarının yaşandığı kaza Muğla'nın, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
Freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan midibüs önce yol kenarında bulunan fırın ve araca, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu.
KAZA SONRASI CAN PAZARI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı