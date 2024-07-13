Muğla'da tur otobüsü dehşeti: Çok sayıda yaralı var

13 Temmuz 2024 10:33 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:36

Döviz bürosu çalışanının hatası pahalı patladı! 52 bin TL'ye mal oldu

Döviz bürosu çalışanının hatası pahalı patladı! 52 bin TL'ye mal oldu

Can pazarının yaşandığı kaza Muğla'nın, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan midibüs önce yol kenarında bulunan fırın ve araca, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu.

KAZA SONRASI CAN PAZARI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 4 kişinin durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.