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Muğla'da yolcu otobüsü bariyerleri aştı! Yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:17
Muğla&#039;da yolcu otobüsü bariyerleri aştı! Yaralılar var

Muğla'nın Ula ilçesinde bir yolcu otobüsü, kontrolden çıktıktan sonra bariyerleri aştı. Yüreklerin ağza geldiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen kazada; İ.H.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

5 YOLCU YARALANDI

Beton bariyerlerini aşan yolcu otobüsünü görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.

Muğla'da yolcu otobüsü bariyerleri aştı! Yaralılar var - 1. Resim

KAPANAN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Yaralılar​ sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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