Muğla'da yolcu otobüsü bariyerleri aştı! Yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:17
Muğla'nın Ula ilçesinde bir yolcu otobüsü, kontrolden çıktıktan sonra bariyerleri aştı. Yüreklerin ağza geldiği kazada, 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen kazada; İ.H.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
5 YOLCU YARALANDI
Beton bariyerlerini aşan yolcu otobüsünü görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.
KAPANAN YOL TRAFİĞE AÇILDI
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı