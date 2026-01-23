Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
 Özge Sönmez

Muhalefet 'faizle satılıyor' demişti! Bakan Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili iddialara net cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin ‘deprem konutlarının faizle ve yüksek fiyatla vatandaşa satıldı" iddialarına cevap verdi. İddiaları yalanlayan Kurum, "Deprem konutları ödemeleri 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit oluyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay’daki mitingde deprem konutlarının depremzedelere parayla satıldığını, boş senetler imzalatıldığını ve faiz ihtimalinin açık bırakıldığı iddialarına çok net cevap verdi.

"2 YIL ÖDEMESİZ, 18 YIL FAİZSİZ VE SABİT"

Muhalefetin ‘deprem konutlarının faizle ve yüksek fiyatla vatandaşa satılacağı’ iddialarını yalanlayan Bakan Kurum, "Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada, İzmir ortada. Elazığ, Malatya, Van. 300 lira aidatla, faizsiz şekilde ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına ‘Efendim faizle satılıyor’ veya ‘Bu bedeller alınıyor’ demenin kime ne faydası var? Burası hepimizin ülkesi. Hepimiz sahip çıkacağız. Hepimiz doğruları konuşacağız. İnsan Hakları Komisyonu’na bu sunumu yaparken oradaki depremzede vatandaşlarımızın haklarını savunmak zorundayım. Oradaki emekçinin hakkını savunmak zorundayım. Eğer haksa orada 200 bin adam gece gündüz çalıştı. Deprem konutları ödemeleri 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit. Sabit oldukça zaten faizsiz oluyor" dedi.

"SAYIN VEKİLİM GİTTİNİZ Mİ, GÖRDÜNÜZ MÜ HATAY’I?"

Muhalefet vekillerinin deprem konutları ile ilgili sorularına da cevap veren Bakan Kurum, "Deprem konutları teslim edilmedi’ diyen bir vekilimiz var. Şimdi sayın vekilim gittiniz mi, gördünüz mü Hatay’ı? Hatay'a bir gidin. Hatay yerle bir olmuştu. Antakya'sı, Defne'si, Samandağ'ı. Şimdi biz gitmişiz. Gördünüz mü diye o yüzden söylüyorum. Şimdi Antakya'da biz ne kadar yapıyoruz biliyor musunuz? Antakya'da hak sahibi olan Hatay genelinde 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki biz neyi teslim ettik? Çünkü 11 ilde bunu bilmenizde fayda var. Yani bazı partiler bunu bilmeksizin sadece eleştiri yapmak üzerinden konuşuyor ama gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Biz deprem bölgesinde sosyal konutları da sayarsanız 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Bakın bunun 80 bini sosyal konut. Çıkın onu, 600 bin. Şu an 600 bin konut yapılıyor. Ama yerinde dönüşüm ama kentsel dönüşüm ama işte devletimizin desteğiyle yapılan konut hak sahibi kaç? 455 bin. Hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. Hak sahibi yaptığımız konutların dışında vatandaşımız (Yerinde Dönüşüm Desteği ile) evini dönüştürsün, orta hasarlı evlerini dönüştürsün diye desteklemişiz. Orta hasara devletin destek verdiği tarihte yok. Gitmişiz demişiz ki; o da dönüşsün. Ona da katkı sunmuşuz" diye konuştu.

"AVRUPA'DA BİR ÜLKE GÖSTERİN DEVLET OLARAK YILDA 50 BİN KONUT YAPMIŞ OLSUN"

Türkiye’nin ev sahipliği oranını artırmak için dünya genelinde örnek olacak bir sosyal konut anlayışı ile projeler yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Yani ev sahipliği oranını arttırmalı mıyız? Arttırmalıyız ama Avrupa'yla kıyaslarken Avrupa'da nüfusun artmadığını da ifade etmek lazım. Şimdi Türkiye'de nüfus artışı halen devam ediyor. Biz bu artışın az olmasından da şikayetçiyiz. Yani daha fazla olsun istiyoruz. Şimdi oradaki bakışla buradaki farklı. Dolayısıyla elmayla elmayı kıyaslamak lazım. Yani Avrupa'da bir tane ülke gösterin Almanya da dahil devlet olarak yılda 50 bin konut yapmış olsun. Bırakın 500 bini, 50 bin konut yapan bir tane ülke gösterin. Bakın 2002’de iktidar olmuşuz. Bugüne gelmişiz, 1 milyon 750 bini teslim etmişiz. 500 bin yeniden açıklamışız. Ne oldu? 2 milyon 250 bin. 2,5 milyon konutu bu devlet dönüştürmüş."

"İLK EVİM-ARSA’DA 120 BİN HAK SAHİBİNİN İMAR PLANLARI YAPILDI"

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerine ilişkin de bilgi vererek, "İlk Evim İlk İş Yerim'de 250 bin yapacaktık, 260 bin konutun inşası başladı. Başlamayan bir konut inşası yok. İlk Evim-Arsa'da 235 bin hak sahibi için süreç yürütülüyor. 120 bin hak sahibinin imar planları yapıldı ve burada da arsaların teslimi yapılıyor" şeklinde konuştu.

