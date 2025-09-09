Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık şikayetleri sebebiyle hastaneye sevk edildi. Kontrol ve tetkikleri tamamlanan Böcek tekrar cezaevine götürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 00:41

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ne yönelik ve soruşturması kapsamında 4 Temmuz tarihinde gözaltına alınan, ardından çıkarıldığı mahkemece 5 Temmuz tarihinde tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevine gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan akşam saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle hastaneye sevk edildi.

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

HASTANEDE TEDBİR ALINDI

Böcek, baş kısmında uyuşma şikayeti ile tetkiklerin yapılması amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri tarafından hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Akşam 19.30 sıralarında Acil Servisten girişi yapılan Muhittin Böcek'in doktor kontrolünün ardından tomografisi ve MR'ı çekildi. Yaklaşık 2.5 saat boyunca hastanede kalan Muhittin Böcek'in işlemleri sırasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Tomografi ve MR bölümü vatandaş girişine kapatıldı.

Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hastane özel güvenliği Böcek'in bulunduğu bölüme yetkili personel haricinde hiç kimsenin girmesine izin vermedi. Muhittin Böcek kontrollerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında Döşemealtı L Tipi Cezaevine götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürsel Tekin'den kendisine tepki gösteren CHP'lilere zor soru: Ne oldu da birdenbire canavar olduk?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yuva kuracak gençlere verilen kredi artırıldı
ETİKETLER
#tutuklama
#rüşvet
#yolsuzluk
#Muhittin Böcek
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#Sağlık Şikayi
#Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.