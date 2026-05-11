Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Muhittin Böcek tekrar adliyede: İfadesinde dikkat çeken 'Özgür Özel' detayı

Fatih Atik'in aktardığı son dakika bilgisine göre, Muhittin Böcek'in Antalya Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Böcek'in ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 Ocak ayında adaylık toplantısında 'Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konuda yardımcı olun' dediğini aktardığı öğrenildi.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 22:29
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 22:35

TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Muhittin Böcek'in Antalya Adliyesi'ne götürüldüğünü açıkladı.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, Antalya Temsilcisi Fatih Atik, Muhittin Böcek'in adliyede verdiği ek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılı adaylık toplantısında belediye başkanlarına genel merkezin maddi ve manevi talepleri olabileceği yönündeki talimatını aktardığını açıkladı.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Muhittin Böcek'in Antalya Adliyesi'ne götürüldüğünü duyurdu.
Muhittin Böcek'in adliyede verdiği ek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılı adaylık toplantısında belediye başkanlarına genel merkezin maddi ve manevi talepleri olabileceği ve bu konuda yardımcı olmaları yönünde bir talimat verdiğini belirttiği aktarıldı.
Böcek'in, bu talimat üzerine oğluna da parti genel merkezinin maddi manevi taleplerini takip etmesi ve yerine getirmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.
MUHİTTİN BÖCEK'İN EK İFADESİNDE ÇARPICI ÖZEL DETAYI

Atik, şu an tekrar adliyede bulunan Böcek'in ifadesinden bir kısmını paylaştı. Böcek'in ifadesinde şunları söylediğini açıkladı:

"İfadesinden de bir bölüm aktarayım. Bu para alma verme işiyle alakalı olarak, bu suçlamalarla ilgili olarak da şunu söylemiş. '2024 yılında adaylık toplantısı, daha henüz adaylar belli olmadan, yani CHP Genel Merkez'de bir toplantı yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel bütün belediye başkanlarını aday olanlar adaylığı ilan edilenler edilmeyenler hepsine şunu söyledi, 'Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konuda yardımcı olun' diye talimatı olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 'in belediye başkanları toplantısında Ocak ayı içerisinde 2024 yılında yapılan toplantıda seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Yardımcı olun.' Bu talimat üzerine diyor, bu söylemler üzerine diyor. Antalya 'ya döndüm. Genel olarak herkese söylediği bir sözdü. Antalya 'ya geldikten sonra Gökhan Böcek'le yaptığım görüşmede parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir. Sen bunları takip et ve yerine getir. Çünkü ben sağda olacağım diye oğluma ben de bu talimatı aktardım' diyor. "

