Muhittin Böcek tekrar adliyede: İfadesinde dikkat çeken 'Özgür Özel' detayı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Muhittin Böcek'in Antalya Adliyesi'ne götürüldüğünü açıkladı.
MUHİTTİN BÖCEK'İN EK İFADESİNDE ÇARPICI ÖZEL DETAYI
Atik, şu an tekrar adliyede bulunan Böcek'in ifadesinden bir kısmını paylaştı. Böcek'in ifadesinde şunları söylediğini açıkladı:
"İfadesinden de bir bölüm aktarayım. Bu para alma verme işiyle alakalı olarak, bu suçlamalarla ilgili olarak da şunu söylemiş. '2024 yılında adaylık toplantısı, daha henüz adaylar belli olmadan, yani CHP Genel Merkez'de bir toplantı yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel bütün belediye başkanlarını aday olanlar adaylığı ilan edilenler edilmeyenler hepsine şunu söyledi, 'Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konuda yardımcı olun' diye talimatı olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 'in belediye başkanları toplantısında Ocak ayı içerisinde 2024 yılında yapılan toplantıda seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Yardımcı olun.' Bu talimat üzerine diyor, bu söylemler üzerine diyor. Antalya 'ya döndüm. Genel olarak herkese söylediği bir sözdü. Antalya 'ya geldikten sonra Gökhan Böcek'le yaptığım görüşmede parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir. Sen bunları takip et ve yerine getir. Çünkü ben sağda olacağım diye oğluma ben de bu talimatı aktardım' diyor. "