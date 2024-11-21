Muhtarlara yeşil pasaport verilecek mi? Süleyman Soylu açıkladı

21 Kasım 2024 10:57 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:01

TBMM'de İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya muhtarlara yeşil pasaport verilip verilmeyeceği soru yönetildi. Yeşil pasaport için Türkiye'ye ayrılan miktar belli olduğunu söyleyen Soylu, "Bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir" dedi ve muhtarlara üzen haberi verdi.

Yeşil pasaport için 800 bin kişiye daha hak doğabilir! Kanun tasarısı meclise sunuluyor

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Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların vize​ taleplerinin reddedilmesi ve randevu almadaki zorluklar, yeşil pasaporta olan talebi artırdı. Çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesine yönelik geçtiğimiz aylarda bir yasa teklifi hazırlanmıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı mühendisler de mimarlar ve malul-muharip gaziler için yeşil pasaport verilmesi talebi gündeme geldi. Yerel seçim sürecinde açıklama yapan Türkiye​ Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olmasını ve kendilerine yeşil pasaport hakkı verilmesini istediklerini söylemişti.

YEŞİL PASAPORTA VİZE İHTİMALİ

Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyulurken muhtarları üzen haberi, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu​ verdi.

SÜLEYMAN SOYLU'YA SORULDU

TBMM'de Süleyman Soylu'ya muhtarlara yeşil pasaport verilip verilmeyeceği soru yönetildi. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yaptıklarını maaşlarını asgari ücretle eşitlendirdiklerini aktaran Soylu, daha önce sosyal güvenlik primlerinin ödenmediğini, yaptıkları düzenleme ile sosyal güvenlik primlerini de ödemeye başladıklarını söyledi.

"YEŞİL PASAPORT PROBLEMİYLE TÜRKİYE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Yeşil pasaport için de Türkiye'ye ayrılan miktarın belli olduğunu belirten Soylu, "Bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz" diyerek muhtarlara üzen haberi verdi.

"MUHTARLARIN SÜREKLİ YURT DIŞINA ÇIKMA MECBURİYETLERİ YOK"

Süleyman Soylu açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek ve diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Elbette ki daha önce verilmiş bir hak kamu memurlarına var ama muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok"