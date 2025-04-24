Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile görevden alınarak tutuklanan başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

“SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL”

Şüphelilerden İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı suçlamalarla avukat Kazım Yiğit Akalın’ın da gözaltına alındığı bildirildi.