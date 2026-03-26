MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz Ocak ayında Bayram Ali Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. SPK'nın 23 Aralık 2025 tarihli bülteninde yer alan bilgilere göre Bayramoğlu; "Yetkilisi olduğu şirket veya şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak etmek" ile suçlanıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Bayramoğlu, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.