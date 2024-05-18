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Muş'ta kahreden kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
18 May 2024 23:44 - Güncelleme : 18 May 2024 23:45

Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi can verdi, 5 kişi yaralandı.

Muş'ta akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza Muş-Bitlis karayolunun 40. kilometresinde bulunan Altınova Beldesi kavşağında meydana geldi. Alirıza A. yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil ile Şemdin Tulgar yönetimindeki 07 N 3667 plakalı otomobil çarpıştı.

Muş'ta kahreden kaza: 3 ölü, 5 yaralı - 1. Resim

Kazada her iki araçta bulunan Feride Ebrar A., Yağmur A., Mehmet Hüseyin A., sürücü Alirıza A. ile Şemdin Tulgar, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Muş'ta kahreden kaza: 3 ölü, 5 yaralı - 2. Resim

YARALILARDAN 3'Ü KURTARILAMADI

Yaralılardan Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar hastane yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Muş'ta kahreden kaza: 3 ölü, 5 yaralı - 3. Resim

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı.

Muş'ta kahreden kaza: 3 ölü, 5 yaralı - 4. Resim

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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