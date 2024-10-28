Muş'ta tren kazası! Ölü ve yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:19
Muş'ta yolcu treni, ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarptı. Kaza sonucu bir makinist hayatını kaybederken 2 makinist de yaralandı.
Tatvan'dan Elazığ'a doğru seyreden yolcu treni, Muş’un Bağlar Mahallesi yakınlarında ray kenarına beton döken aracın pompa aparatına çarptı.
TREN 100 METRE SONRA DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle makinist kabini gövdeden ayrılan tren, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada, makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybederken, 2 makinist de yaralandı
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edilip, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı