Muş'ta tren kazası! Ölü ve yaralılar var

28 Ekim 2024 16:15 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:19

Muş'ta yolcu treni, ray kenarında çalışma yapan beton pompasına çarptı. Kaza sonucu bir makinist hayatını kaybederken 2 makinist de yaralandı.

Trafik ışıkları arızalandı, ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Trafik ışıkları arızalandı, ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Tatvan​'dan Elazığ​'a doğru seyreden yolcu treni, Muş​’un Bağlar Mahallesi yakınlarında ray kenarına beton döken aracın pompa aparatına çarptı.

TREN​ 100 METRE SONRA DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle makinist kabini gövdeden ayrılan tren, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada, makinist kabinindeki Ali Akgül hayatını kaybederken, 2 makinist de yaralandı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edilip, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.