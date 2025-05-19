Mustafa Destici'den dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı! Öve öve bitiremedi: 5 yıldızlı arma detayı

BBP lideri Mustafa Destici, Galatasaray'ın 25 şampiyonluğunu ilan ettiği gün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İlk önce Galatasaray'ı tebrik eden Destici, daha sonra Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu paylaşıp övgüleri peş peşe sıraladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı armasına taktı. Galatasaray, armasına 5. yıldızı ekleyen ilk kulüp olarak da tarihe geçti.

DESTİCİ'DEN İLK TEBRİK GALATASARAY'A

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından birçok siyasi isim tebrik paylaşımı yaptı. O isimlerden biri de BBP lideri Mustafa Destici'ydi...

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Futbol Takımını tebrik ediyor ve şampiyonlar liginde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Mustafa_Destici/status/1924199278978736338

FENERBAHÇE İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

İlk önce Galatasaray'ı tebrik eden Destici daha sonra ise Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe armasını 5 yıldızlı şekilde paylaşayan Destici, sarı-lacivertlileri öve öve bitiremedi.

FENERBAHÇE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Destici paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"66 yıllık lig tarihinde de en çok puan toplayan, en çok galibiyet alan, en çok çok gol atan ve ezeli rakipleri başta olmak üzere süper ligdeki bütün rakiplerine karşı ikili maçlarda üstünlüğünü koruyan, son beş sezonda Avrupa maçlarında en fazla puan toplayarak ülke puanına en çok katkıyı yapan ve bu sezonu da puan olarak ikinci sırada bitiren Fenerbahçe futbol takımını da tebrik ediyor ve şampiyonlar ligi elemelerinde başarılar diliyorum"

https://x.com/Mustafa_Destici/status/1924202634271129827