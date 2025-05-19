Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mustafa Destici'den dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı! Öve öve bitiremedi: 5 yıldızlı arma detayı

BBP lideri Mustafa Destici, Galatasaray'ın 25 şampiyonluğunu ilan ettiği gün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İlk önce Galatasaray'ı tebrik eden Destici, daha sonra Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu paylaşıp övgüleri peş peşe sıraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mustafa Destici'den dikkat çeken Fenerbahçe paylaşımı! Öve öve bitiremedi: 5 yıldızlı arma detayı
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 12:31

Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray... Sarı-Kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı armasına taktı. Galatasaray, armasına 5. yıldızı ekleyen ilk kulüp olarak da tarihe geçti.

DESTİCİ'DEN İLK TEBRİK GALATASARAY'A

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından birçok siyasi isim tebrik paylaşımı yaptı. O isimlerden biri de BBP lideri Mustafa Destici'ydi...

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Futbol Takımını tebrik ediyor ve şampiyonlar liginde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Mustafa_Destici/status/1924199278978736338

FENERBAHÇE İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

İlk önce Galatasaray'ı tebrik eden Destici daha sonra ise Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Fenerbahçe armasını 5 yıldızlı şekilde paylaşayan Destici, sarı-lacivertlileri öve öve bitiremedi.

FENERBAHÇE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Destici paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"66 yıllık lig tarihinde de en çok puan toplayan, en çok galibiyet alan, en çok çok gol atan ve ezeli rakipleri başta olmak üzere süper ligdeki bütün rakiplerine karşı ikili maçlarda üstünlüğünü koruyan, son beş sezonda Avrupa maçlarında en fazla puan toplayarak ülke puanına en çok katkıyı yapan ve bu sezonu da puan olarak ikinci sırada bitiren Fenerbahçe futbol takımını da tebrik ediyor ve şampiyonlar ligi elemelerinde başarılar diliyorum"

https://x.com/Mustafa_Destici/status/1924202634271129827

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a olay sözler: "İnsani durumunuz ortada"
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.