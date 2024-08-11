Mustafa Sarıgül'den Nike'a ilginç tepki! Ayakkabısını çöpe atıp bu sözleri sıraladı

11 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 13:28

Spor malzemeleri üreticisi Nike, Türkiye’de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararının ardından sipariş alımını durdurdu. Bu karar üzerine oldukça sinirlenen CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, 'Yazıklar olsun' diyerek Nike'a tepki gösterdi.

SARIGÜL: "AYAKKABINI AL BAŞINA ÇAL NIKE"

Eline aldığı Nike marka ayakkabıyı çöpe atan Sarıgül, "Hakikaten yazıklar olsun. Yıllarca Türkiye'yi sömürdün. 'Nike Nike' dedin. Şimdi de Türkiye'ye ayakkabı satmayacakmışsın. Ayakkabını da al başına çal Nike" ifadelerini kullandı.

NIKE BU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Dünyanın önde gelen spor giyim ve aksesuar markasının internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz.

Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.”