Mutfakta saklanan gizli bomba! Uzman isim ciddi şekilde uyardı: Her an patlayabilir

29 Ocak 2025 10:46 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:50

Son dönemde artan tüm fiyatları, bazı vatandaşları oldukça tehlikeli bir yöntemi kullanmaya itti. Boşalan tüplerini benzin istasyonlarında dolduran vatandaşlar, evlerine adeta patlamaya hazır bomba götürüyor. Bunun çok tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, "İstasyonda dolum olmaz. O tüpler patlamaya hazır bir bomba" ifadelerini kullandı.

Bolu'da meydana gelen ve Türkiye'yi hüzne boğan yangın felaketi, "Yangınlara ne kadar hazırlıklıyız? Evlerimiz gerçekten güvenli mi?" sorularını gündeme getirdi. Uzmanlara göre birçok evde ciddi bir tehlike bulunuyor. Bazı kişiler, mutfak ve piknik tüplerini daha ucuz olduğu gerekçesiyle otogaz istasyonlarında yasa dışı şekilde doldurtuyor. Bu durum da yangın riskini ciddi oranda artırıyor.

FİYATLAR ARTINCA YAYGINLAŞTI

Özellikle Anadolu'daki şehirlerde uzun süredir uygulanan bu yöntem, son dönemde mutfak tüpü fiyatlarının 950 TL'yi aşmasıyla ülke genelinde yaygınlaşmaya başladı.

RİSKİ DAHA DA ARTIRDILAR

Boş tüplerini alarak akaryakıt istasyonlarına giden vatandaşlar, 12 kilogramlık tüpü 500-600 TL'ye doldururken hem taşıma hem de kullanım sırasında büyük bir tehlike oluşturuyor. Hatta maddi durumu kısıtlı olan bazı kişiler, tıpkı araçlarına yakıt alır gibi tüplerine 100-150 TL'lik dolum yaptırarak riskin boyutunu daha da artırıyor.

"EVE BOMBA ALMAKLA EŞDEĞER"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bunun kesinlikle yasak olduğunu ve büyük tehlike arz ettiğini belirten uzmanlar, "İstasyonlardan tüp doldurmak en başta istasyon için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu tüpleri alıp eve götüren vatandaşlar için de tehlike eve bomba almakla eşdeğer" ifadelerini kullandı.

Mutfak tüplerinin tüpgaz dolum tesislerinde kontrol altında ve garantili olarak doldurulduğunu vurgulayan uzmanlar, "Tesisler buna göre dizayn edilmiş ayarlanmış, testler ve tartımlar yapılıyor. İstesen de az ya da çok dolduramazsın. 12 kilogramlık mutfak tüplerine dolum tesislerinde bir kilogram oranında da havagazı doldurulup, ince ayar yapılıyor. 12 kilogramlık bir tüpe, otogaz istasyonlarında 13 kilogram gaz dolduruluyor. İnce ayar yapılamadığı için tüpün güvenliliği de ortadan kaldırılmış oluyor" diyor.

"HER AN PATLAMAYA HAZIR"

Mutfak tüplerdeki gazla LPG gazı arasındaki, soğuk ve sıcak havalarda akışkanlığı düzenleyen propan ve bütan gazlarının karışımının bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, şunları anlatıyor:

"Mutfak tüpünde kullanılacak gazda yüzde 30 propan yüzde 75 bütan gazı var. Otogazda propan daha yoğun. Propan daha hızlı yanıcı ve basıncı yüksek bir gaz olduğu için mutfakta otogazın ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getirir. LPG otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurulan mutfak tüpleri, hava ayarı yapılmadığı için de tehlikelidir. Bu da tüplerin her an patlamaya hazır olduğu anlamına gelir."

Sorunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) bildirdiklerini aktaran Okumuş, "EPDK personeli sık sık denetim yapıyor ancak cezalar çok caydırıcı olmuyor. O nedenle bu tür dolum yapan istasyonların kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK CİDDİ BİR FELAKETE YOL AÇAR"

Türkiye'de 79 LPG dağıtım şirketinin bulunduğunu anlatan Okumuş, 10 bin 724 otogaz satan istasyonu olduğu bilgisini verdi. Mutfak tüplerinin dolumu esnasında en küçük bir hatanın istasyonun da patlamasına yol açacağına dikkat çeken Okumuş, "Bu çok ciddi bir felakete yol açar. Bu tüplerin evde de patlama riski var. Allah korusun. 78 canı kaybettik. Hepimizin canı yandı. Böyle bir felaket yaşanmadan acil tedbir alınmalı" şeklinde konuştu.