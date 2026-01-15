Naci Görür 'Türkiye için çok tehlikeli' sözleriyle uyardı! 'Lütfen vazgeçin'

Depremlerin öncesinde ve sonrasında yaptığı uyarı ve değerlendirmelerle dikkati çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

Naci Görür, zemin etüdlerinde, zeminin yapı üzerindeki deprem etkilerini artırmak ile sonuçlanabilecek bir takım değişiklikler ve hazırlıklar yapıldığını belirtti. Yer bilimlerinin Türkiye'de daha fazla önem kazanması gerektiğini ifade eden Görür, zemin çalışmalarının gevşetilerek herkesin yapabileceği hale getirilmesini eleştirdi. Söz konusu durumun Türkiye için çok tehlikeli olduğunun altını çizen Görür, "Lütfen vazgeçin" dedi.

Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle zemin etüdlerinde ve zeminin yapı üzerindeki deprem etkilerini artırmak ile sonuçlanabilecek bir takım değişiklikler ve hazırlıklar yapılmaktadır. Yerbilimleri memleket çapında önem kazanıp daha fazla etkinlik kazanması gerekirken zemin çalışmaları gevşetilerek herkesin yapabileceği bir hale getirilmektedir. Bu durum bir deprem memleketi olan Türkiye için çok tehlikelidir. Lütfen vazgeçin"

