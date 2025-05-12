Naci Görür uyardı: Amasya'daki peş peşe depremler sonrası gözler bu faya çevrildi

Amasya’da art arda yaşanan depremler bölge halkını korkuttu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir uyarı geldi. Depremlerin Kuzey Anadolu Fayı’na paralel bir kolda meydana geldiğini belirten Görür rakam vererek oluşabilecek deprem potansiyeline dikkat çekti.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde art arda meydana gelen depremler sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hattına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Görür, yaşanan sarsıntıların Kuzey Anadolu Fayı’na (KAF) paralel bir kolda gerçekleştiğini ve bu hattın ciddi büyüklükte depremler üretebildiğini vurguladı.

KAF'TAN YÜKLENMİŞ OLABİLİR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, Amasya’nın Çetmi-Gümüşhacıköy mıntıkasında 4,6’lık bir deprem ve 4,5 artcısı oldu. Depremler Merzifon-Esençay Fay Zonunda ve Diphacı sağ lateral fayında oldu. Bu fay en fazla yediye varan deprem üretiyor. Merzifon-Esençay fayı KAF’a paralel bir kol. KAF’tan yüklenmiş olabilir ” ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre, saat 12.23'te meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 4,6, ardından saat 12.26’da gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4,5 olarak kaydedildi. Depremlerin yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.