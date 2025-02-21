Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yildiz

Naci Görür'den Erzurum depremi sonrası korkutan paylaşım: Daha da sıkıştı!

Erzurum'un Hınıs ilçesinde AFAD verilerine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldş. Korkutan deprem çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum depremi sonrası korkutan bir paylaşım geldi. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor, benzer depremler beklenebilir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Naci Görür'den Erzurum depremi sonrası korkutan paylaşım: Daha da sıkıştı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 19:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Yerin yaklaşık 6,94 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar endişeyle kendini sokağa attı.

Naci Görür'den deprem uyarısı: Sonu yine ölüm yine yıkım olur - 3. Resim

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirterek, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Uzmanlar ise depreme ilişkin değerlendirmeler yapmaya devam etti. Son değerlendirme ise Deprem Bilimci Naci Görür'den geldi.

Naci Görür'den deprem uyarısı: Sonu yine ölüm yine yıkım olur - 2. Resim

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI: BENZER DEPREMLER BEKLENEBİLİR!

Korkutan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sıkıştığına dikkat çeken Görür, "Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" diyerek uyardı.

Naci Görür'ün X hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."

Sıkça Sorulan Sorular

NACİ GÖRÜR KİMDİR?
Prof. Dr. Naci Görür, 9 Eylül 1947'de Elazığ'da doğmuş, Türk yer bilimci, deprem bilimci ve akademisyendir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) jeoloji mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, İngiltere'deki Imperial College London'da doktora yapmıştır. Sedimantoloji ve deniz jeolojisi alanlarında uzmanlaşan Görür, özellikle Marmara Denizi ve çevresindeki fay hatları üzerine yaptığı araştırmalarla tanınmaktadır. TÜBİTAK ve NATO gibi kurumlar tarafından ödüllendirilmiş, Türkiye'de deprem bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarıyla kamuoyunda önemli bir figür haline gelmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Naci Görür'den Bursa için kritik uyarı! 'Zemini çürük, yeraltı suyu fazla'
Adana depremi sonrası Naci Görür'den uyarı: Stres yüklendi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.