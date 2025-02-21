Naci Görür'den Erzurum depremi sonrası korkutan paylaşım: Daha da sıkıştı!

Erzurum'un Hınıs ilçesinde AFAD verilerine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldş. Korkutan deprem çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum depremi sonrası korkutan bir paylaşım geldi. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor, benzer depremler beklenebilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Yerin yaklaşık 6,94 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar endişeyle kendini sokağa attı.

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirterek, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Uzmanlar ise depreme ilişkin değerlendirmeler yapmaya devam etti. Son değerlendirme ise Deprem Bilimci Naci Görür'den geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI: BENZER DEPREMLER BEKLENEBİLİR!

Korkutan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sıkıştığına dikkat çeken Görür, "Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" diyerek uyardı.

Naci Görür'ün X hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."