Nadide canlı Uzundere'de ortaya çıktı! Erzurum'da kritik anlar

Erzurum'un Uzundere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Arap tavşanı görüntülendi. Hayvan, Uluslarası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor.

Uzmanlar, türün korunması gerektiğine dikkat çekerek, bilinçsiz avlanmanın Arap tavşanının yok olma riskini artırdığını vurguladı. Yasalara göre bu türün avlanması yasak olmasına rağmen, bölgede kaçak avcılığın devam ettiği ifade edildi.

DENETİMLE ARTIRILACAK

Doğa koruma ekipleri, vatandaşlara bu nadir canlıyı koruma çağrısı yaparken, avcılara karşı denetimlerin artırılacağı belirtildi.

Arap tavşanı; allactaga cinsine bağlı Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye özgü bir hayvan türü olarak biliniyor. Çöl bölgelerinde kısa zıplayışlarla hareket eden kemirgen. Büyük kulaklara ve uzun bir kuyruğa sahip. Kuyruğu ön ayaklarını havaya kaldırdığında dengede durmasına yardımcı olur.

Ön ayakları kısa olup, beslenme ve temizlenme işlevlerinde el görevi görürken, arka ayakları uzundur.