Narin cinayetinde kan donduran konuşmalar deşifre edildi! Aile toplantısında vahşeti konuşmuşlar: 'Savcı sana sorduğunda...'

25 Aralık 2024 11:14 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:15

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinden sonra "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından deşifre edildi. Aile üyelerinin konuşmaları şoke ederken "Savcı sana sorduğunda ben bilmiyorum diyeceksin" cümlesi tüm gerçeği ortaya koydu.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlandı. Konuşmaların deşifre edildiği rapordaki konuşmalar kan dondurdu. Aile üyelerinin olayı öğrenmek ve çoban Ahmet Akgün’ü sorgulamak için düzenledikleri toplantıda "Savcı sana sorduğunda ben bilmiyorum diyeceksin, yav sen söyleyeceksin" ifadesi dikkat çekti.

"SAVCI SANA SORDUĞUNDA BEN BİLMİYORUM DİYECEKSİN"

Raporda deşifre edilen konuşmalar da yer aldı. Raporda deşifre edilen Türkçe tapeler şöyle;

Tamam tamam Enes kim kim ?

Enes o tuttu mu ne zaman tuttular?

Bilmiyorum bilmiyorum

Şeyi tuttu kadın mı yaptı?

Peki onların notları

Sen ne demiştin (Alican)

Peki şimdi bu şekilde

Ne demişti

Aynı cehennem

Bu şekilde söyle şerefsiz gitme ………

Aaa şimdi gördük

Ben diyorum adam ne diyor?

Sen bize doğru ol

Sen orada değildin Ben söylemiyorum

Önemli olan o, biz yapabiliriz

Bizi tehdit mi ediyorsun (Türkçe)

Karın mı gelmiş?

Önemli olan yalan söylemek

Bir dakika

Önemli olan yalan söylemek

Baba (Saygı anlamında)

Mehti (isim)

(anlamsız bir kelime kullanıyor) ya var ya eh peki

sen onun önünde (karşında)

sen de söyle ben bilmiyorum

Doğan söyle eşeğin oğlu söyle

Savcı sana sorduğunda ben bilmiyorum diyeceksin, yav sen söyleyeceksin (teşvik vurgusu ile)

Ben bilmiyorum

Ben görseydim o zaman söylerdim nasıl

Kızın gördüm üç sefer üstüme

Yav hayvan sen biliyorsun.

Arkadaşım da söyledi, benim arkadaşım da dedi ki bir laf söyledi ki bu ne ya

Ah ah nalet sizlere gelsin.

Az önce dedin bileyim

Hiçbiri değil

4 SANIK YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan cinayete ilişkin tutuklanan anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.