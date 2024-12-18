Narin cinayetinde yeni delil! Salim Güran'ın telefonunda bulundu: 'Artık itiraf beklemiyoruz, gerek kalmadı'

18 Aralık 2024 16:33 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:00

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu gününde ölü olarak bulunan Narin Güran cinayetinde baş şüpheliler arasında bulunan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, amca Güran'ın telefonunda bulunan adımsayara dikkat çekti. Akdağ, adımsayar uygulamasının verilerini paylaşarak 'Artık itiraf beklemiyoruz, gerek kalmadı' dedi.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde kaybolan ve cansız bedeni 19 gün sonra bir çuval içinde dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin görülecek davaya sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günlerde baş şüpheli amca Salim Güran​'ın sildiği mesajlar geri getirilirken Güran'ın avukatı Onur Akdağ yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Akdağ, amca Güran'ın telefonunda bulunan adımsayarın verilerini 'müjde' diyerek paylaştı ve 'Artık itiraf beklemiyoruz, gerek kalmadı' dedi.

"ARTIK İTİRAF BEKLEMİYORUZ, GEREK KALMADI"

Avukat Onur Akdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Salim Güran'ın en konulan telefonunda adımsayar uygulamasının olduğundan neredeyse emin olduk!

Bunun anlamı şu:

21 Ağustos'ta #Narin 'in tam da cinayet​ saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.

Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak. Telefon incelenmek üzere Adlı emanetten Mahkemeye sunuldu.

Salim Güran tam da cinayet saatinde 21 Ağustos günü saat 15.00 ile 16.00 arasında sadece 45 adım atmış.



Tüm samimiyetimizle bu davanın gerçek maddi delillerle, asıl katilin ortaya çıkması için çabaladık.. Bugün bizim için mutlu bir gün. Artık Nevzat Bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı."

TELEFONDAKİ VERİLER TEK TEK ÇÖZÜMLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Salim Güran'ın telefonundan sildiği mesajlar ve aramalar geri getirilerek çözümlenmiş ve amcanın küçük çocukların ifadelerini nasıl vereceğine kadar anlattığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca amcanın köye gelen pedagoglarla da sık sık görüştüğü ifade edilmişti.