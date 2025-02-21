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 | Baran Aksoy

Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme! Hakim karşısına çıkacakları tarih netleşti

Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Hazırlanan ikinci iddianamede yargılama tarihi netleşti. 6'sı tutuklu toplam 12 sanığın "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanacağı dava, 14 Nisan'da başlayacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 16:35

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında; tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah ve Salim Güran'ın yanı sıra işçi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında dava açıldı.

DAVA 14 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

İddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulurken, suça sürüklenen 16 yaşındaki R.A. ve M.G. ile 17 yaşındaki İ.K. için hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda, 6’sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçlamasıyla açılan dava 14 Nisan’da başlayacak.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

NARİN GÜRAN DAVASINDA KİMLER TUTUKLANDI?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.
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