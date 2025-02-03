Narin Güran olayında yeni gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edildi 

03 Şubat 2025 22:48 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 22:55

Vahşice katledilen Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi sonrası Diyarbakır Barosu verilen cezayı az bularak itiraz etti.

Türkiye'yi derinden sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Küçük Narin'in vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklar arasında yer alan annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verilmişti. Öte yandan, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan ve saklayan itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kararın ardından, Nevzat Bahtiyar'a verilen hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulunuldu. Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne iletilmek üzere, yargılamanın gerçekleştiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf dilekçesi sundu.

NEVZAT BAHTİYAR 4 YIL 6 AY CEZA ALMIŞTI!

Söz konusu dilekçede, 28 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında Nevzat Bahtiyar’ın, Narin Güran’ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf ettiği hatırlatıldı. Ancak sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davada, mahkeme tarafından yalnızca "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği vurgulandı.

SAVCILIK DA BAHTİYAR İÇİN İTİRAZ ETMİŞTİ!

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.