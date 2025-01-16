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Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme! Avukatından itiraz

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ocak 2025 07:46 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:48

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yüksel Güran'ın avukatı, annenin tutukluluğuna itirazda bulundu. İşte tüm detaylar...

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran​ ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı.

Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme! - 1. Resim

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran​, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran​, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme​" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Narin Güran​ cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme! - 2. Resim

ANNENİN TUTUKLULUNAĞA İTİRAZ

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır​ 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti. İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme! - 3. Resim

NEVZAT BAHTİYAR'IN DA TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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