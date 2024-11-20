Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

20 Kasım 2024 18:53 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:21

Türkiye Narin Güran cinayetinde hala merak edilen sorulara cevap bulamadı. Tutuklanan ağabeyi Enes Güran'ın diğer ağabeyi Baran Güran ile olan cezaevi konuşmasında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Enes'in panik halleri dikkat çekerken Narin'i öptüğünü söylediği ifadeleri yansıdı.

Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta 33 dakikada canice öldürülen ve tüm ailelerin suskunluğa gömüldüğü 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetinde hala gerçek failler ve sebep ortaya çıkmadı. Vicdanları yaralayan katliam sonrası haftalar sonra yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Tutuklu ağabey Enes Güran​'ın ağlarkenBaran Güran​'a 'Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?' diye sorduğu bir konuşma ortaya çıktı.

ENES GÜRAN KULLANDIĞI DİŞ FIRÇASINI VE ÖPTÜĞÜNÜ SÖYLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir başka görüntülerde Enes Güran'ın aile üyeleriyle kahkahalar içinde muhabbet ettiği veNevzat Bahtiyariçin "Onu cezaevinde hallederler" dediği ortaya çıkmıştı. Bu defa ağabeyi Baran Güran ile konuşmalarındaki huzursuz halleri yayımlandı.

"NARİN'İ ÖPTÜM BİR ŞEY OLMAZ DEĞİL Mİ?"

Habertürk TV'nin yayınladığı görüntülerde Enes Güran'ın ağabeyiyle konuşmaları yer aldı. İkili görüşmede Enes Güran, ağabeyine diş fırçası kullandığı ve Narin'i öptüğü ifadeleri dikkat çekti. Baran Güran'in cevap olarak adli tıp incelemesinin ısırık nedeniyle olduğunu söyleyerek rahatlatmaya çalışması dikkat çekti. Ayrıca Baran Güran, yengelerinin Enes'in evde olduğu yönünde ifade verdiğini hatırlattı.

Enes Güran: Narin'in raporu ne zaman çıkacak?

Ağabey Baran Güran: Bu rapor bu hafta çıkacak. Senin öpmenle alakalı bir şey değil.

Enes Güran: Ben Narin'i öptüm ya bir şey olmaz değil mi? Narin benim diş macunumu, fırçamı kullanıyor. Bir şey olmaz değil mi?

Ağabey Baran Güran: Yok canım benim. O ne içindi biliyor musun. Hani sen elini ısırdın ya onun için macunla alakası yoktur. Yengen ifadesini ermiş senin evde olduğunu söylüyor

Enes Güran: Sakat şeyler oluyor abi ya.