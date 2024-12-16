Narin Güran cinayetinde kan donduran plan! Amca Salim Güran'ın sildiği mesajlar ortaya çıktı

16 Aralık 2024 11:36 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:40

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin baş şüphelilerinden amca Salim Güran'ın telefondan sildiği konuşmaların bir bölümü ortaya çıktı. Amca Güran'ın köydeki küçük çocukların nasıl ifade vermesi gerektiğini tembihlediği belirlendi. Öte yandan WhatsApp konuşmalarındaki 'silah' detayı da dikkat çekti.

Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar! 'Cinsel istismar olduğunu düşündürüyor'

Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar! 'Cinsel istismar olduğunu düşündürüyor'

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir dere yatağında çuvalının içinde bulunan Narin Güran​'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cinayetle ilgili Narin'in en yakınları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda görülen davada anne Yüksel Güran​, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. 26 Aralık'a ertelenen davada köşeye sıkışan tutuklu sanıkların ifadeleri merak edilirken, cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SİLİNEN KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Salim Güran’ın sildiği bazı WhatsApp aramalarını çözümledi.

Amca Salim Güran’ın Narin’in ilk kaybolduğu günlerde, kendi çocukları ve yaşı küçük olan tüm yeğenlerini nasıl ifade vermeleri gerektiği yönünde yönlendirdiği ortaya çıktı. Güran’ın köye gelen pedagoglarla da sık sık görüştüğü ve bilgi almaya çalıştığı kaydedildi.

Salim Güran’ın bir de WhatsApp grubu kurduğu ve tüm aile bireylerinin de ekli olduğu gruptaki yazışmalar imaj içerikleriyle çözümlendi.

"SİLAHLARINIZI SAKLAYIN"

Mahkemeye gönderilecek dosyaya eklenen yeni bulgularda ağabey Enes Güran’ın köyde arama çalışmalarını yürüten askerlerin hangi yöne gidecekleri ve evlerde arama yapabileceklerine dair “Bunu okuyun, acil okuyun” diye uyarılarda bulunduğu da ortaya çıktı.

Gruptaki akrabalardan Günay Mehmetoğlu isimli kişinin Enes’in yazdığı mesajın altına “Evlerin hepsi aranacak. Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın” dediği kayıt altına alındı.