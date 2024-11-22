Narin Güran cinayetinde şoke eden gelişme! 3 kişi daha tespit edildi: Narin katledilirken onlar...

22 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:06

Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. HTS kayıtlarında cinayetin işlendiği sırada Narin'in abisi Eren Güran ve kuzenleri Maide Kaya ile Zelal Kaya'nın evde olduğu tespit edildi. Ancak halen cevabı bulunamayan sorular var. İşte detaylar...

Diyarbakır​'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı daraltılmış HTS kayıtları ve baz çakışmalarıyla ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı.

EVDE 3 KİŞİ DAHA VARMIŞ

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre; nokta konum olarak belirlenen bu sinyal bilgilerinde Narin’in evinde sadece 4 kişinin olmadığı, 3 kişinin daha olduğu tespit edildi. Tespitlere göre evde bulunan diğer 3 kişinin Narin Güran'ın erkek kardeşi Eren Güran, diğer ikisinin de kuzenleri Maide Kaya ile Zelal Kaya oldukları belirlendi.

BİRLİKTE İNTERNET ÜZERİNDE OYUN OYNAMIŞLAR

Bu üç çocuğun cinayetin işlendiği sıralarda evde oldukları tespit edilirken üçünün de bir odada ellerindeki telefonla internet üzerinden oyun oynadıkları belirlendi. Bu tespit dosya içerisinde yer aldı.

HALEN SORU İŞARETLERİ VAR

Öte yandan 3 çocuğun da evde olduğu sırada Narin’in evde mi yoksa ahırda mı öldürüldüğü halen tam olarak çözülmüş değil. Ya da ahırda öldürülüp eve getirilerek battaniyeye sarıldıktan sonra Nevzat Bahtiyar’a mı teslim edildi gibi sorular halen cevap arıyor.

NEVZAT BAHTİYAR'IN DEDİKLERİNİ DOĞRULUYOR

Daraltılmış HTS kayıtlarına göre cinayet​ saatinde anne, amca, ağabey ve Nevzat’ın evde yan yana oldukları bilgisi yer alırken, Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri de bu bilirkişi raporunu doğrular nitelikte.

NEVZAT BAHTİYAR NE DEMİŞTİ?

Bahtiyar ifadesinde şunları söylemişti:

“Salim beni ağabeyi Arif’in evine çağırdı. İçeri girdiğimde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evde kimseyi görmedim. Salim beni kapısı açık odanın içine çağırdı. Narin yerde yatıyordu ve ağzından köpük şeklinde bir sıvı gelmişti. Bana Narin’i öldürdüğünü söyleyip cesedi gizlemem için kendisine yardım etmemi istedi. Sonra getirdiği battaniyeye kızı sarıp bana teslim etti. Bende evden alıp dışarı çıktım ve kızı ahırın yakınlarında çuvalın içine yerleştirdikten sonra kendi amacımla götürüp dereye gizledim”

Dar alan HTS kayıtlarına göre evde olduğu belirlenen Narin’in küçük kardeşi Eren ise pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Narin’in camiye gittiğini, sonra da eve geri gelmediğini belirtmişti.