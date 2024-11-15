Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri ortaya çıktı

15 Kasım 2024 08:18 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 08:45

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın kendisinin yaptığını iddia ettiği ısırık izinin fotoğrafı ortaya çıktı. Enes Güran'ın kolundaki ısırık ve sırtındaki izler dava dosyasına girdi. İşte tüm detaylar...

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Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi​'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran​ cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan ağabey Enes Güran​'ın kamuoyunda uzun süre tartışılan kolundaki ısırık izlerinin fotoğrafı ortaya çıktı.

ISIRIK İZLERİNİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Narin Güran​ cinayeti davasına ilişkin 7 Kasım'da başlayan duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi. Duruşmaya sayılı günler kala dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri davada da delil olarak incelendiği belirtildi.

AĞABEY GÜRAN'A O ISIRIK İZLERİ SORULMUŞTU

Ağabey Enes Güran, savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." diye konuştu. "Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ

Diyarbakır​ Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi. Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü.

"Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.