Narin Güran davası öncesi RTÜK'ten uyarı!

26 Aralık 2024 08:10 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 08:15

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cinayetine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanacağı dava öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den uyarı geldi. Şahin, "Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz. İlkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Narin cinayetinde 'ağabey' şüphesi! 'Enes ya bir erkekle görüldü ya da..."

Narin cinayetinde 'ağabey' şüphesi! 'Enes ya bir erkekle görüldü ya da..."

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde katledilen Narin Güran'ın cinayetine ilişkin yargılanan 4 tutuklu sanık bugün hakim karşısına geçiyor. Tüm Türkiye'nin takip ettiği dava öncesi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin​'den uyarı geldi.

"YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR"

Duruşma sırasında ve sonrasında medyadan sorumluluk ve duyarlılık beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim."