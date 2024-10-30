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Narin Güran'ın abisi, kan alma iddiasıyla ortalığı karıştırdı! Jandarma olayın aslını açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 22:59 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 23:19

Diyarbakır Jandarması Narin Güran'ın abisi Baran Güran'ın kan alma tartışmasında dile getirdiği iddialara nokta koydu. Narin'in arandığı günlerde annenin gizlice kan vermesi gizemi üzerine konuşan abi Güran jandarmayı işaret etmişti. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı konuya noktayı koydu.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde soru işaretleri büyümeye devam ediyor. Narin'in kaybolduğu süreçte annenin gizlice kan aldığı tartışması günlerce konuşmuştu. Narin'in abisi Baran Güran annesinin kanı aldırırken jandarmanın da orada olduğunu öne sürmüştü. Jandarma Komutanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

baran güran

JANDARMANIN KAN ALIRKEN ORADA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

“Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Baran Güran’a annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları soruldu. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onlarında buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

Narin Güran'ın abisi kan alma iddiasıyla ortalığı karıştırdı! Jandarma olayın aslını açıkladı - 2. Resim

JANDARMA KAN ALMA İDDİALARINI YALANLADI

Diyarbakır Jandarma İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarmanın nezaretinde anne Yüksel Güran'dan kan örneği alındığı ve alınan örneğin iki şahsa Narin'in bulunmasında kullanılmak üzere teslim edildiği" yönündeki haberlere açıklık getirildi.

Arama çalışmaları sürerken aile bireylerinin kendi istek ve kararlarıyla Yüksel Güran'ın kan örneğini ambulansa gelerek aldırdığı ve haberde belirtilen iki kişiye verdiği ifade edilen açıklamada, detaylar şöyle aktarıldı:

"112 ambulans görevlilerinin bu olayla ilgili jandarma ekiplerimizi bilgilendirmesi üzerine ekiplerimiz ivedilikle konuyu Cumhuriyet Savcısına iletmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla da adli işlem yapılmak üzere tutanak hazırlanmıştır. İddia edildiği üzere jandarma nezaretinde kan örneği alınmamış, konudan haberdar olan ekiplerimiz konuyu Cumhuriyet Savcılığına hazırladıkları tutanakla iletmiştir. Haberdeki iddialar yanıltıcıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Narin Güran'ın abisi kan alma iddiasıyla ortalığı karıştırdı! Jandarma olayın aslını açıkladı - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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