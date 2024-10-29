Narin'in abisi Baran Güran her şeyi tek tek açıkladı! Anne neden gizlice kan verdi?

29 Ekim 2024 15:35 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:43

Diyarbakır'da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran sessizliğini bozdu. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına konuşan ağabey tutuklu bulunan ailesini savundu. Ayrıca Baran Güran, kardeşi Enes'in kolundaki ısırık izi ve gözündeki morluğun nedenini de açıkladı.

Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın paylaşımları kafa karıştırdı! İlk kez konuştu: "Bizim dediğimiz bir kelime..."

Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın paylaşımları kafa karıştırdı! İlk kez konuştu: "Bizim dediğimiz bir kelime..."

Narin cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı! Panikle böyle koştu: 2 buçuk dakikada ne oldu?

Narin cinayetinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı! Panikle böyle koştu: 2 buçuk dakikada ne oldu?

Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde vahşi şekilde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran​'ı kimin, neden öldürdüğü henüz bilinmezken, ağabey Baran Güran'ın kafa karıştıran paylaşımları gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarında ailesini savunan Baran Güran, “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu. Ağabey Güran, annesinin gizlice kan aldırdığı iddiasına ve kardeşi Enes'in kolundaki ısırık izinin neden oluştuğunu da açıkladı.

TUTUKLU BULUNAN AİLESİNİ SAVUNDU

“Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamayan ağabey Güran yine anne Yüksel ve kardeşi Enes’i savundu. Asla bu cinayeti işlemeyeceklerini söyledi. Hedefindeki isim en büyük şüphe duyduğu kişi Nevzat Bahtiyar’dı.

GİZLİCE KAN ALDIRMA OLAYINA YANIT VERDİ

Baran Güran’a annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da soruldu. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onlarında buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

KARDEŞİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ VE GÖZÜNDEKİ

Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyuncu sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını ileri sürdü. “Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı” dedi.

Ağabey Baran Güran; Enes’in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da açıkladı. “Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı” dedi.

Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran’a göre, amca değil; baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar’dı.