Neriman Onur, eşi tarafından katledilmişti! Kan donduran cinayette yeni detaylar: Size anne acısı yaşatacağım

Adana’da eski kocası tarafından bir alt geçitte vahşice katledilen Neriman Onur cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Boşandıktan sonra Neriman Onur'u sürekli öldürmekle tehdit eden katil zanlısının, oğullarına da "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dediği öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda; kumar bağımlısı olan 58 yaşındaki Mehmet Ali N., 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı eşi Neriman Onur'dan 6 ay önce boşandı.

"SİZLERE ANNE ACISI YAŞATACAĞIM"

Boşandıktan sonra eski eşi Neriman Onur’u sık sık ölümle tehdit ettiği öğrenilen Mehmet Ali N.'nin oğulları C.N. (20) ve Y.N.’ye de "Sizlere anne acısı yaşatacağım" dediği öğrenildi.

DIŞARDA OĞLUNU YANINDAN AYIRMIYORMUŞ...

Yaklaşık 1 ay önce umreye giden Onur, seyahati öncesinde de ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana’ya dönen Onur'a eski eşinin tehditleri nedeniyle aşçı olarak çalıştığı iş yerine gidip gelirken büyük oğlu C.N. eşlik etmeye başladı.

KADIN KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay günü de iş çıkışı evinin bulunduğu noktada servisten inen kadınla oğlu birlikte alt geçide yöneldi. Bu sırada pusuda bekleyen şüpheli cani koca, kadına iki el ateş etti. Neriman Onur başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

BABASINI HASTANELİK ETTİ

Oğlu C.N. ise babasının üzerine atlayarak, silahı alıp dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan şüpheli, Yunus timlerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Babasını darbeden C.N. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Onur'un cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi. Şüpheli kocanın ise hastanede tedavisinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.