Nevruz etkinliğinde PKK propagandası! Ekipler düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da, nevruz etkinliği sırasında bölücü terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 08:43
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 08:43

İstanbul’da, etkinliği sırasında bölücü terör örgütü /KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüpheliler için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğü birimleri tarafından şahısları yakalamak için düzenlendi.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden şahısların katılımı ile düzenlenen "Nevruz" etkinlikleri kapsamında örgüt propagandası yaptıkları anlaşılan bazı kişiler tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah İstanbul ve Kocaeli ilinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, biri kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 2 şarjör, bu silahlara ait 307 mermi, örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ile şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 38 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Örgüt yanlısı kişiler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

