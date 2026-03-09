Menü Kapat
TGRT Haber
Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

Niğde'de Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Niğde Valisi Nedim Akmeşe de olayla ilgili açıklama yaptı.

Niğde'de akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Selçuk Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

Patlamanın yetkililere bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Büyük çapta hasar oluşan apartmanda, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

VALİ NEDİM AKMEŞE'DEN AÇIKLAMA

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Nedim Akmeşe, yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Binada ihbarı üzerine ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Gerek itfaiye, gerek AFAD ekiplerimiz, gerek 112 ekiplerimiz binanın önce elektrik ve doğal gaz hatlarını tamamen kesti. Onun akabinde binamız boşaltıldı. Şu anda son kontrollerimiz yapılıyor. Sağlık Müdürlüğümüzden gelen bilgi 12 yaralımız var ama Allah'a çok şükür ki hiçbirinin ağır bir durumu yok. Şu anda müşahede altındalar. Biz de birazdan hastaneye gideceğiz. Çok geçmiş olsun. Gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma da yapılacaktır."

