Nöbetçi polise karakol önünde hain saldırı!

Şanlıurfa'da polis merkezi önünde nöbet tutan polis bıçaklı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

'nın ilçesinde bulunan polis merkezi önünde yaşanan olay pes artık dedirtti. Karakol önünde nöbet tutan polis memuru bir şahsın bıçaklı saldırısı sonrası kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis memurunu kolundan yaralayan kimliği belirsiz şahıs ise polislerin incelmesi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AKSOY YARALI MEMURU ZİYARET ETTİ

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, tedavisi süren polis memurunu hastanede ziyaret etti. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Ekim 2025 günü görevi başında yaralanan polisimizin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atilla Aksoy, mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar. Tedavi gören meslektaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

