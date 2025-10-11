Polis merkezinde akıllara durgunluk veren dayak! O anlar kamerada

Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 çocukları olan Mehmet T. (48) ve eşi M.T.(38) Şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma süreci devam ederken, Eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından 10 yaşındaki A.T. ile birlikte polis merkezine gitti. Burada ifadesini veren baba, oğlu ile birlikte dışarı çıkmak için kapıyı açtığında kayınbiraderi K.D.'yle karşılaştı. Baba, oğluyla polis merkezinin içine kaçarken, kayınbirader darp etmeye başladı. Polisin müdahalesiyle olay biterken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



