Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede hareket halindeki kamyonet birden motor kısmından alev aldı.Sürücü hemen kamyoneti durdurup aşağı inerek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak kamyonetin motor ve sürücü kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.