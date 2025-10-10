Yavru keçilerin tatlı çekişmesi yüzleri gülümsetti! O anlar kamerada

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde, doğanın zarafetini ve bölgedeki yaban hayatının canlılığını gözler önüne seren görüntüler, köy sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yavru dağ keçilerinin kayalıklar üzerinde birbirlerine kafa tutarak oyun oynadığı, zaman zaman tatlı bir çekişmeye dönüşen bu anlar, izleyenleri güldürdü. Öte yandan, son yıllarda Dağlıca ve çevresinde dağ keçisi popülasyonunda gözle görülür bir artış olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu artışı bölgedeki yaban hayatının korunması ve insan etkisinin azalmasıyla ilişkilendiriyor. Köyün sarp dağları, zengin bitki örtüsü ve azalan insan hareketliliği sayesinde yaban keçileri için adeta doğal bir sığınak haline gelmiş durumda.