17°
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Filipinler depreminde kaç kişi öldü? Deprem anı görüntüleri sonrası son durum

Filipinler’de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı. Yaşanan doğal afet sonrasında Filipinler depreminde kaç kişi öldü, yaralandı araştırıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 12:18

Dünyanın gündeminde yer alan Filipinler depreminde son durum ve anı dikkat çekerken Filipinler'de deprem mi oldu araştırması arttı.

FİLİPİNLER DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHILVOLCS), Mindanao Adası açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 09:43’te 20 kilometre derinlikte olan sarsıntı sonrası yapılırken henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler depreminde kaç kişi öldü? Deprem anı görüntüleri sonrası son durum

FİLİPİNLER DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde sonrası tsunami uyarısı da yapıldı. Saat 09:43’te 20 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından birçok bölge için tsunami uyarısı geldi.

Filipinler depreminde kaç kişi öldü? Deprem anı görüntüleri sonrası son durum

FİLİPİNLER DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ SONRASI TSUNAMİ UYARISI

Mindanao Adası açıklarında 2.6 ila 4.9 büyüklüğünde çok sayıda artçı deprem meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr., "Arama, kurtarma ve yardım operasyonları hazırlık aşamasında ve güvenli olduğu anda başlatılacak. Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı gıda ve gıda dışı ürünleri hazırlıyor, Sağlık Bakanlığı acil tıbbi yardım sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Filipinler'deki 7.4'lük şiddetli depremin korkunç görüntüleri! Bir anda karanlığa gömüldüler
#deprem
#artçı depremler
#Tsunami Uyarısı
#Filipinler Depremi
#Mindanao Adası
#Aktüel
