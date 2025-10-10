Filipinler depreminde kaç kişi öldü? Deprem anı görüntüleri sonrası son durum

Dünyanın gündeminde yer alan Filipinler depreminde son durum ve deprem anı dikkat çekerken Filipinler'de deprem mi oldu araştırması arttı.

FİLİPİNLER DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHILVOLCS), Mindanao Adası açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 09:43’te 20 kilometre derinlikte olan sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılırken henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

FİLİPİNLER DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün Filipinler'de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde sonrası tsunami uyarısı da yapıldı. Saat 09:43’te 20 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından birçok bölge için tsunami uyarısı geldi.

FİLİPİNLER DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ SONRASI TSUNAMİ UYARISI

Mindanao Adası açıklarında 2.6 ila 4.9 büyüklüğünde çok sayıda artçı deprem meydana gelirken korku dolu anlar yaşandı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr., "Arama, kurtarma ve yardım operasyonları hazırlık aşamasında ve güvenli olduğu anda başlatılacak. Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı gıda ve gıda dışı ürünleri hazırlıyor, Sağlık Bakanlığı acil tıbbi yardım sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.